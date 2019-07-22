Россиянин Карен Хачанов опустился на 25-ю строчку чемпионской гонки ATP. Его соотечественник Андрей Рублев — на 92-ю.

В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 22 июля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 6725

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3315

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995

6 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 2070

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1855

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1640

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1590. ...

25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 965...

92 (90). Андрей Рублев (Россия) — 412

* - положение в предыдущем рейтинге