Россиянин Карен Хачанов опустился на 13-ю строчку в рейтинге ATP. Итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир в Монте-Карло, стал 12-м.
Южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку.
Рейтинг ATP
Положение на 22 апреля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 11 160
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8085
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5770
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4675
6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115
7 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 3690
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) – 3240
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3225
10 (10). Джон Иснер (США) – 3085
12 (18). Фабио Фоньини (Италия) – 2840
13 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2730...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2505...
89 (90). Андрей Рублев (Россия) – 644
* - положение в предыдущем рейтинге