Россиянин Карен Хачанов опустился на 13-ю строчку в рейтинге ATP. Итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир в Монте-Карло, стал 12-м.

Южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку.

Рейтинг ATP

Положение на 22 апреля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 11 160

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8085

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5770

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4675

6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115

7 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 3690

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) – 3240

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3225

10 (10). Джон Иснер (США) – 3085

12 (18). Фабио Фоньини (Италия) – 2840

13 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2730...

14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2505...

89 (90). Андрей Рублев (Россия) – 644

* - положение в предыдущем рейтинге