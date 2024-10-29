Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:00

Карен Хачанов — Кристофер О'Коннелл: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Париже

Хачанов сыграет с О'Коннеллом в 1/32 финала «мастерса» в Париже 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов и австралиец Кристофер О'Коннелл сыграют в первом круге «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — О'Коннелл с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 21-я ракетка мира. 30-летний О'Коннелл занимает 71-е место в рейтинге ATP.

Россиянин на «тысячнике» во Франции в 2023 году дошел до четвертьфинала, где проиграл греку Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6.

Турнир серии «мастерс» в Париже пройдет с 28 октября по 3 ноября на крытых хардовых кортах дворца спорта «Аккорхотелс Арена».

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Карен Хачанов
Читайте также
Дасаев «сдал» случай с рестораном, Черчесов объяснил величие Черенкова, а актеры рассказали, чего боялись больше всего. Что произошло на премьере фильма «Федя. Народный футболист»
В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области
Популярное видео
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Янник Синнер снялся с «мастерса» в Париже из-за вируса в кишечнике

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости