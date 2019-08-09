Хачанов обыграл Зверева и в 1/2 финала турнира в Монреале встретится с Медведевым

Россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Монреале (Канада) одержал победу над немцем Александром Зверевым – 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут. Зверев допустил 8 двойных ошибок, тогда как его соперник ни одной. Карен отметился 5 эйсами.

За право выйти в финал турнира Хачанов сразится с соотечественником Даниилом Медведевым.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 6) – Александр Зверев (Германия, 3) – 6:3