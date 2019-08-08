Хачанов обыграл Вавринку на турнире в Монреале

Россиянин Карен Хачанов пробился в третий круг турнира в Монреале. В трех сетах он обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 6) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Адриан Маннарино (Франция) - Борна Чорич (Хорватия, 11) - 6:2, 6:1

Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Милош Раонич (Канада, 17) - 6:3, 3:6, 0:0 отказ 2-го игрока

Гаэль Монфис (Франция, 16) - Илья Ивашко (Белоруссия, Q) - 6:3, 7:6 (8:6)

Хуберт Хуркач (Польша) - Стефанос Циципас (Греция, 4) - 6:4, 3:6, 6:3