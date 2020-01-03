Хачанов обыграл Травалью на ATP Cup и вывел Россию вперед в противостоянии с Италией

Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянца Стефано Травалью в матче одиночного разряда группы D на ATP Cup — 7:5, 6:3. Их матч продолжался 1 час 29 минут.

В рамках противостояния с Италией Даниил Медведев сыграет с Фабио Фоньини.

Now that's how you finish a set ?@karenkhachanov comes from 2-5 down to take the first set against Travaglia for ?? #TeamRussia!#RUSITA | #ATPCup pic.twitter.com/V6Wvjyns7A — ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D (Перт)

Россия — Италия

Карен Хачанов — Стефано Травалья — 7:5, 6:3