Хачанов обыграл Травалью на ATP Cup и вывел Россию вперед в противостоянии с Италией
14:20
Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянца Стефано Травалью в матче одиночного разряда группы D на ATP Cup — 7:5, 6:3. Их матч продолжался 1 час 29 минут.
В рамках противостояния с Италией Даниил Медведев сыграет с Фабио Фоньини.
Now that's how you finish a set ?@karenkhachanov comes from 2-5 down to take the first set against Travaglia for ?? #TeamRussia!#RUSITA | #ATPCup pic.twitter.com/V6Wvjyns7A— ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Перт)
Россия — Италия
Карен Хачанов — Стефано Травалья — 7:5, 6:3
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