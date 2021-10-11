Хачанов обыграл Руусувуори и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
11 октября, 05:50
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:2, 7:6.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Россиянин сделал 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8.
В третьем круге Хачанов встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 24) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 7:6
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