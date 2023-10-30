Хачанов обыграл Перселла в первом круге турнира в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге турнира в Париже — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 24 минуты.
Хачанов сделал 5 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Перселла 9 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем круге соперником россиянина станет победитель пары Ласло Джере (Сербия) — Люка Ван Аш (Франция, WC).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 16) — Макс Перселл (Австралия) — 6:4, 6:4
Новости