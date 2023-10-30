Хачанов обыграл Перселла в первом круге турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге турнира в Париже — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

Хачанов сделал 5 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Перселла 9 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем круге соперником россиянина станет победитель пары Ласло Джере (Сербия) — Люка Ван Аш (Франция, WC).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 16) — Макс Перселл (Австралия) — 6:4, 6:4