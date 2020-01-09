Хачанов обыграл Пелью и вывел Россию вперед в 1/4 финала ATP Cup против Аргентины
12:39
Россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Гвидо Пелью в матче 1/4 финала ATP Cup — 6:2, 7:6 (7:4). Их матч продолжался 1 час 41 минуту.
Благодаря этой победе Россия вышла вперед в противостоянии с Аргентиной, его итог решится в другом матче одиночного разряда между Даниилом Медведевым и Диего Шварцманом. А случае победы аргентинца исход 1/4 финала решится по итогам матча в парном разряде.
Австралия
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал (Сидней)
Аргентина — Россия
Гвидо Пелья — Карен Хачанов — 2:6, 6:7(4:7)
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