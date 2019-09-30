Хачанов обыграл Куэваса на турнире в Пекине
11:12
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл уругвайца Пабло Куэваса (6:2, 7:6(9:7)) в матче первого раунда турнира АТР в Пекине (Китай).
Матч продолжался один час и 33 минуты. В следюущем раунде россиянин сыграет с победителем пары Жереми Шарди (Франция) — Марко Чеккинато (Италия).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 4) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — 6:2, 7:6(9:7)