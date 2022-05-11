Хачанов обыграл Карреньо-Бусту и вышел в третий круг турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме.

Матч продолжался 2 часа и 3 минуты и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Карреньо-Бусты — четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге турнира в Риме россиянин сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) — 6:4, 2:6, 6:1