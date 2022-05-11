Хачанов обыграл Карреньо-Бусту и вышел в третий круг турнира в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме.
Матч продолжался 2 часа и 3 минуты и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:1.
Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Карреньо-Бусты — четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге турнира в Риме россиянин сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) — 6:4, 2:6, 6:1
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