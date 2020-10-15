Хачанов обыграл Карацева во втором раунде турнира в Петербурге
21:40
В матче второго раунда турнира АТР в Санкт-Петербурге российский теннисист Карен Хачанов победил своего соотечественника Аслана Карацева (4:6, 7:5, 6:3).
Матч продолжался два часа и 18 минут. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Милош Раонич (Канада).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 4) — Аслан Карацев (Россия, WC) — 4:6, 7:5, 6:3