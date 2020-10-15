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Хачанов обыграл Карацева во втором раунде турнира в Петербурге

21:40
Карен Хачанов. Фото spbopen.ru.
Карен Хачанов. Фото spbopen.ru.
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В матче второго раунда турнира АТР в Санкт-Петербурге российский теннисист Карен Хачанов победил своего соотечественника Аслана Карацева (4:6, 7:5, 6:3).

Матч продолжался два часа и 18 минут. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Милош Раонич (Канада).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 4) — Аслан Карацев (Россия, WC) — 4:6, 7:5, 6:3

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