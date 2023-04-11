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Сегодня, 16:00

Хачанов обыграл Давидовича-Фокина и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Хачанов сделал 1 эйс, 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету испанца 1 подача на вылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Следующий соперник Хачанова определится в матче Дэниэла Эванса из Великобритании и белоруса Ильи Ивашко.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 9) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:2, 6:2

Следующий соперник

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q)

Теннис
Карен Хачанов
9
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