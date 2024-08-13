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Сегодня, 04:34

Хачанов обыграл Черундоло и вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Цинциннати обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 28-летнего россиянина 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Хачанов встретится с немцем Александром Зверевым.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:0, 6:3

Карен Хачанов
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