Хачанов обыграл Бонзи на старте турнира в Лионе
14:39
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл спортсмена из Франции Бенжамена Бонзи в 1-м круге турнира серии АТР в Лионе.
Встреча длилась 2 часа 21 минуту. Во втором круге Хачанов сыграет с поляком Камилем Майхжаком.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 8) — Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — 6:1, 4:6, 7:6 (7:4)
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