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Хачанов обыграл Бонзи на старте турнира в Лионе

14:39
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл спортсмена из Франции Бенжамена Бонзи в 1-м круге турнира серии АТР в Лионе.

Встреча длилась 2 часа 21 минуту. Во втором круге Хачанов сыграет с поляком Камилем Майхжаком.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 8) — Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — 6:1, 4:6, 7:6 (7:4)

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