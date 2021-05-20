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Хачанов – о победе во втором круге турнира в Лионе: «После нескольких тяжелых недель рад пройти дальше»

16:50
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от победы над поляком Камилем Майшаком (7:6, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Лионе (Франция).

«Четвертьфинал здесь в Лионе!

После нескольких тяжелых недель рад пройти дальше. Спасибо тем, кто меня всегда поддерживает вне зависимости от результатов», - написал Хачанов в Instagram.

В 1/4 финала турнира россиянин сыграет с Ришаром Гаске (Франция).

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