Хачанов – о победе во втором круге турнира в Лионе: «После нескольких тяжелых недель рад пройти дальше»
16:50
Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от победы над поляком Камилем Майшаком (7:6, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Лионе (Франция).
«Четвертьфинал здесь в Лионе!
После нескольких тяжелых недель рад пройти дальше. Спасибо тем, кто меня всегда поддерживает вне зависимости от результатов», - написал Хачанов в Instagram.
В 1/4 финала турнира россиянин сыграет с Ришаром Гаске (Франция).
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