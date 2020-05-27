Хачанов не верит в возобновление теннисного сезона без зрителей

Российский теннисист Карен Хачанов? считает, что сезон не возобновится без зрителей, так как это невыгодно. Также он отметил, что на время пандемии коронавируса не расставался ни с кем из своей команды.

— Маловероятно, что теннисные матчи возобновятся при отсутствии зрителей, — цитирует Forbes Хачанова. — Потому что это невыгодно для спонсоров, ведь заработки от трансляций не такие колоссальные, как, например, в футболе, баскетболе, хоккее. Даже без зрителей они могут продолжать проводить матчи и зарабатывать деньги. В случае с теннисом очень многое зависит от зрителей и продаж билетов. Соответственно, если будут зрители, будет больше спонсоров, тут все взаимосвязано.

Команду, с которой я работаю, я сохранил в прежнем составе, ни с кем не хотел прекращать сотрудничество. Пока мы не продолжим совместную работу, я все равно буду материально им помогать. Мы договорились сократить им зарплату, наверное, на 70 процентов.

По данным Worldometer на ночь с 26 на 27 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 676 413 человек. Умерших — 351 590, выздоровевших — 2 426 035.

По данным Роспотребнадзора, на день 26 мая в России выявлено 363 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.