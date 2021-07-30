Хачанов не сыграет на турнире в Вашингтоне после Олимпиады
18:19
Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на турнире в Вашингтоне, сообщает Twitter Entry Lists. Матчи начнутся на следующий день после финала Олимпиады в Токио.
Россиянина заменит американец Маккензи Макдональд.
30 июля Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3) в полуфинале одиночного мужского турнира и вышел в финал Олимпиады в Токио. Ему предстоит сыграть с немцем Александром Зверевым.
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