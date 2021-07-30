Хачанов не сыграет на турнире в Вашингтоне после Олимпиады

Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на турнире в Вашингтоне, сообщает Twitter Entry Lists. Матчи начнутся на следующий день после финала Олимпиады в Токио.

Россиянина заменит американец Маккензи Макдональд.

30 июля Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3) в полуфинале одиночного мужского турнира и вышел в финал Олимпиады в Токио. Ему предстоит сыграть с немцем Александром Зверевым.