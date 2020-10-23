Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Антверпене. На стадии 1/4 финала он в трех сетах уступил Дэниэлу Эвансу из Великобритании.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 394 800 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 3:6, 7:6 (9:7), 6:4

Уго Умбер (Франция) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — 6:3, 7:6 (7:2)