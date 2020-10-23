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Хачанов нахамил судье, ударил ракеткой по вышке и ушел с корта без разрешения

22:51
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Антверпене потерпел поражение от британца Дэна Эванса.

Во втором сете судья матча Адиль Нур ошибочно объявил, что удар россиянина ушел в аут. Затем судья не заметил аут от Эванса, поэтому Хачанов вступил в перепалку с арбитром.

Он довольно грубо переговорил с арбитром. Затем Хачанов начал пинать сетку и бить ракеткой по вышке судьи. В конце сета Карен решил покинуть корт, не спросив судью.

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