Хачанов нахамил судье, ударил ракеткой по вышке и ушел с корта без разрешения

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Антверпене потерпел поражение от британца Дэна Эванса.

Во втором сете судья матча Адиль Нур ошибочно объявил, что удар россиянина ушел в аут. Затем судья не заметил аут от Эванса, поэтому Хачанов вступил в перепалку с арбитром.

Он довольно грубо переговорил с арбитром. Затем Хачанов начал пинать сетку и бить ракеткой по вышке судьи. В конце сета Карен решил покинуть корт, не спросив судью.