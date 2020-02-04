Хачанов надеется первым из молодого поколения выиграть турнир «Большого шлема»

Россиянин Карен Хачанов поделился мнением, когда молодые игроки на турнирах «Шлема» смогут навязать конкуренцию «Большой тройке» — Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. На Открытом чемпионате Австралии победил сербский теннисист.

— Вопрос в том, когда молодежь сможет сдвинуть легенд с вершины, — цитирует Хачанова gotennis со ссылкой на Gulf News. — Сложно предсказать, когда это случится. Мне бы хотелось первым из молодого поколения завоевать трофей на турнире «Большого шлема». Молодежь сейчас играет на очень высоком уровне, это вызывает уважение. Мы примерно равны. Сложно сказать, кто первым совершит прорыв.

Зверев, Медведев, Циципас, Рублев, Шаповалов — все мы будем доминировать в ближайшее время или уж точно входить в топ-группу. Но кто станет лидером, я сказать не могу. По ощущениям, я не так далеко нахожусь от вершины. Дело в настрое и вере в себя. Думаю, скоро мне удастся выйти на топ-уровень.