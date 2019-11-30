Хачанов начал сотрудничество с новым тренером

Российский теннисист Карен Хачанов начал работать со шведским специалистом Фредриком Розенгреном.

— Рад объявить о начале сотрудничества с новым тренером, Фредриком Розенгреном, работавшим со многими топовыми спортсменами. Фредрика знают во всем мире как сильного и умного тренера с безупречной репутацией, — написал Хачанов в Instagram.

Также продолжаем работу и с моим нынешнем тренером, Ведраном Мартичем, с которым достигли места в Топ-10 ATP и останавливаться не собираемся.