Хачанов начал сотрудничество с новым тренером
Российский теннисист Карен Хачанов начал работать со шведским специалистом Фредриком Розенгреном.
— Рад объявить о начале сотрудничества с новым тренером, Фредриком Розенгреном, работавшим со многими топовыми спортсменами. Фредрика знают во всем мире как сильного и умного тренера с безупречной репутацией, — написал Хачанов в Instagram.
Также продолжаем работу и с моим нынешнем тренером, Ведраном Мартичем, с которым достигли места в Топ-10 ATP и останавливаться не собираемся.
?? Рад объявить о начале сотрудничества с новым тренером, Фредриком Розенгреном, работавшим со многими топовыми спортсменами. Фредрика знают во всем мире как сильного и умного тренера с безупречной репутацией. Так же, продолжаем работу и с моим нынешнем тренером, Ведраном Мартичем, с которым достигли места в топ-10 ATP и останавливаться не собираемся ?? // ?? Glad to announce a new member of #TeamKhachanov, coach Fredrik Rosengren. He is a well known specialist with great reputation, who worked with top players all over the world. Also we keep on working with my coach Vedran Martic, who's helped me to achieve top-10 ATP ranking. And we're not going to stop ??