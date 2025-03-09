Хачанов победил Меншика и вышел в третий круг «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянин Карен Хачанов победил чеха Якуба Меншика во втором круге турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе — 3:6, 6:0, 6:3.

Матч длился 2 часа 1 минуту. Хачанов за игру сделал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. У Меншика — 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге 23-я ракетка мира сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Бен Шелтон (США).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 693 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 22) — Якуб Меншик (Чехия) — 3:6, 6:0, 6:3