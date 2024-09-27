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Сегодня, 11:30

Хачанов победил испанца Карбальеса Баэну в первом круге турнира в Пекине

Алина Савинова
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом Баэной на старте турнира в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Хачанов 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету представителя Испании 4 эйса, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Во втором круге турнира российский теннисист сыграет против аргентинца Франсиско Черундоло.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, LL) — 6:4, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
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