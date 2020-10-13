Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились во второй круг турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Они в трех сетах переиграли британцев Джейми Маррея и Нила Скупски.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джейми Маррей/Нил Скупски (Великобритания, 1) — 6:7, 6:3, 13:11