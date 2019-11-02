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Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Париже

01:36
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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу в четвертьфинале турнира в Париже в парном разряде. В трех сетах он переиграл Рохана Бопанна и Дениса Шаповалова, которые представляют Индию и Канаду соответственно.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада) — 7:5, 6:7 (1:7), 10:8

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2019/2/3/

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