Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Париже
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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу в четвертьфинале турнира в Париже в парном разряде. В трех сетах он переиграл Рохана Бопанна и Дениса Шаповалова, которые представляют Индию и Канаду соответственно.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада) — 7:5, 6:7 (1:7), 10:8
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