Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Париже

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу в четвертьфинале турнира в Париже в парном разряде. В трех сетах он переиграл Рохана Бопанна и Дениса Шаповалова, которые представляют Индию и Канаду соответственно.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада) — 7:5, 6:7 (1:7), 10:8