Хачанов и Рублев вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати в парном разряде
02:51
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде победили Симоне Болелли (Италия) и Максимо Гонсалеса (Аргентина).
Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 11:9. Россияне сделали 4 эйса, совершили одну двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 7.
В 1/8 финала Хачанов и Рублев встретятся с Орасио Себальосом (Аргентина) и Марселем Гранольерсом (Испания).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Симоне Болелли/Максимо Гонсалес (Италия/Аргентина) — 6:7 (6:8), 6:3, 11:9
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