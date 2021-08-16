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Хачанов и Рублев вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати в парном разряде

02:51
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде победили Симоне Болелли (Италия) и Максимо Гонсалеса (Аргентина).

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 11:9. Россияне сделали 4 эйса, совершили одну двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала Хачанов и Рублев встретятся с Орасио Себальосом (Аргентина) и Марселем Гранольерсом (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Симоне Болелли/Максимо Гонсалес (Италия/Аргентина) — 6:7 (6:8), 6:3, 11:9

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Сергей Разин все материалы автора

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