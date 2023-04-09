Хачанов и Рублев вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде.
В матче первого круга они обыграли Джейми Маррея из Великобритании и Майкла Винуса из Новой Зеландии — 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час и 25 минут. Хачанов и Рублев сделали 2 эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из четырех. На счету Маррея и Винуса три эйса, девять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
В 1/8 финала соперниками Хачанова и Рублева станут Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джейми Маррей/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия) — 7:5, 6:4