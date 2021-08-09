Хачанов и Рублев выиграли на старте парного разряда турнира в Канаде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли на старте парного разряда турнира в Канаде. В первом круге они победили хозяев корта Феликса Оже-Альяссима и Алексиса Галарно в двух сетах — 6:4, 7:6.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим/Алексис Галарно (Канада, WC) — 6:4, 7:6 (8:6)