Хачанов и Рублев выиграли на старте парного разряда турнира в Канаде
21:02
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли на старте парного разряда турнира в Канаде. В первом круге они победили хозяев корта Феликса Оже-Альяссима и Алексиса Галарно в двух сетах — 6:4, 7:6.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим/Алексис Галарно (Канада, WC) — 6:4, 7:6 (8:6)
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