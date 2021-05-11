Хачанов и Рублев снялись с турнира в Риме
11:50
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с турнира серии в Риме (Италия) в парном разряде, информирует пресс-служба турнира.
Причина — травма плеча у Хачанова. Россияне должны были сыграть с поляком Лукашем Куботом и хорватом Франко Скугором.
Напомним, в начале мая Хачанов и Рублев прекратили борьбу в парном разряде турнира АТР в Мадриде, проиграв во втором раунде дуэту Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — 3:6, 2:6.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю