Хачанов и Рублев снялись с турнира в Риме

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с турнира серии в Риме (Италия) в парном разряде, информирует пресс-служба турнира.

Причина — травма плеча у Хачанова. Россияне должны были сыграть с поляком Лукашем Куботом и хорватом Франко Скугором.

Напомним, в начале мая Хачанов и Рублев прекратили борьбу в парном разряде турнира АТР в Мадриде, проиграв во втором раунде дуэту Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — 3:6, 2:6.