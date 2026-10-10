Хачанов и Рублев снялись с парного турнира в Шанхае из-за усталости Рублева

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев исключены из сетки парного «Мастерса» в Шанхае. Причиной указана усталость Рублева.

Карен Хачанов и Андрей Рублев отказались от участия в парном разряде турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае. В разделе о снявшихся участниках официальной сетки ATP причиной отказа российской пары указана усталость Рублева. При этом в документе речь идет именно о парном разряде: он не содержит сообщения о снятии Хачанова с соревнований в одиночном разряде.

В первоначальном варианте сетки россияне находились в одной паре и должны были начать выступление против австрийцев Лукаса Мидлера и Нила Оберлайтнера. После изменения заявки их место заняли американец Роберт Кэш и австриец Александер Эрлер. Обновленная сетка отражает замену, а не техническое поражение уже сыгранного матча.

Для Хачанова турнир в Шанхае продолжается в одиночном разряде. 9 октября россиянин одержал победу над британцем Артуром Фери и вышел в третий круг, где его соперником стал француз Адриан Маннарино. Рублев, в свою очередь, завершил выступление в одиночном разряде турнира после поражения от японца Реи Сакамото.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 7 по 18 октября. ATP сообщает, что в парной сетке представлены 32 дуэта, а матчи проводятся на кортах с твердым покрытием. В списке сеяных под первым номером значатся Кристиан Харрисон и Нил Скупски. Сам по себе отказ Хачанова и Рублева от парного турнира не означает, что оба россиянина завершили участие в соревнованиях полностью.