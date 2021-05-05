Хачанов и Рублев проиграли во втором раунде парного турнира в Мадриде
15:13
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев прекратили борьбу в парном разряде турнира АТР в Мадриде (Испания). Во втором раунде их победили Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — 6:3, 6:2.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 3) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:2
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