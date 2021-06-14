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Хачанов и Рублев проиграли в первом раунде турнира в Халле

18:54
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в первом раунде турнира АТР в Халле (Германия) в парном разряде.

Их обыграла пара Феликс Оже-Альяссим/Хуберт Хуркач (Канада/Польша) — 6:3, 4:6, 10:5. Матч продолжался один час и 12 минут.

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим/Хуберт Хуркач (Канада/Польша) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 4:6, 10:5

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