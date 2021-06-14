Хачанов и Рублев проиграли в первом раунде турнира в Халле
18:54
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в первом раунде турнира АТР в Халле (Германия) в парном разряде.
Их обыграла пара Феликс Оже-Альяссим/Хуберт Хуркач (Канада/Польша) — 6:3, 4:6, 10:5. Матч продолжался один час и 12 минут.
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Феликс Оже-Альяссим/Хуберт Хуркач (Канада/Польша) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 4:6, 10:5
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