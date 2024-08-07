Хачанов и Рублев не смогли выйти во второй круг парного турнира в Монреале
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в первом круге турнира в Монреале уступили британцу Ллойду Гласспулу и хорвату Николе Мектичу.
Встреча продолжалась один час ровно и завершилась со счетом 3:6, 4:6. На счету россиян 4 эйса, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге Гласспул и Мектич встретятся с американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Ллойд Гласспул/Никола Мектич (Великобритания/Хорватия, 15) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4
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