Хачанов и Рублев не смогли выйти во второй круг парного турнира в Цинциннати

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в первом круге парного турнира в Цинциннати уступили хорвату Ивану Додигу и британцу Джейми Маррею.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:7 (4:7). На счету россиян 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Додиг и Маррей встретятся с победителями матча Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) — Остин Крайчек/Жан-Жюльен Рожер (США/Нидерланды).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Иван Додиг/Джейми Маррей (Хорватия/Великобритания) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)