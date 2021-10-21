Хачанов и Рублев не смогли пройти в полуфинал парного разряда Кубка Кремля
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пройти в полуфинал парного разряда Кубка Кремля.
В четвертьфинале Арри Хелиоваара из Финляндии и Матве Мидделкоп из Нидерландов обыграли россиян со счетом 6:4, 2:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
В следующем раунде Хелиоваара и Мидделкоп сыграют с победителями матча Ариэль Беар / Гонсало Эскобар (Уругвай / Эквадор) — Сантьяго Гонсалес / Андрес Мольтени (Мексика / Аргентина).
Ранее, 21 октября, Рублев проиграл во втором круге Адриану Маннарино из Франции со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Арри Хелиоваара / Матве Мидделкоп (Финляндия / Нидерланды) — Карен Хачанов / Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 2:6, 10:7
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