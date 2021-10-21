Хачанов и Рублев не смогли пройти в полуфинал парного разряда Кубка Кремля

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пройти в полуфинал парного разряда Кубка Кремля.

В четвертьфинале Арри Хелиоваара из Финляндии и Матве Мидделкоп из Нидерландов обыграли россиян со счетом 6:4, 2:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В следующем раунде Хелиоваара и Мидделкоп сыграют с победителями матча Ариэль Беар / Гонсало Эскобар (Уругвай / Эквадор) — Сантьяго Гонсалес / Андрес Мольтени (Мексика / Аргентина).

Ранее, 21 октября, Рублев проиграл во втором круге Адриану Маннарино из Франции со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Арри Хелиоваара / Матве Мидделкоп (Финляндия / Нидерланды) — Карен Хачанов / Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 2:6, 10:7