Хачанов и Рублев не смогли пробиться в финал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марселу Мело в полуфинале турнира в Пекине — 5:7, 5:7.

Их матч продолжался 1 час 35 минут. В финале Кубот и Мело сыграют с британцами Джейми Марреем и Нилом Скупски или хорватом Иваном Додигом и Филипом Полашеком. Хачанову же предстоит полуфинальный матч в одиночном разряде с пятой ракеткой мира Домиником Тимом.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:5, 7:5