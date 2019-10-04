Хачанов и Рублев не смогли пробиться в финал турнира в Пекине в парном разряде
13:17
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марселу Мело в полуфинале турнира в Пекине — 5:7, 5:7.
Их матч продолжался 1 час 35 минут. В финале Кубот и Мело сыграют с британцами Джейми Марреем и Нилом Скупски или хорватом Иваном Додигом и Филипом Полашеком. Хачанову же предстоит полуфинальный матч в одиночном разряде с пятой ракеткой мира Домиником Тимом.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:5, 7:5