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Сегодня, 08:23

Хачанов и Перрикар не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Вашингтоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов и француз Джованни Мпетши Перрикар проиграли в четвертьфинале парного турнира в Вашингтоне.

В матче за выход в полуфинал они уступили бразильцам Рафаэлю Матосу и Марселу Мело — 4:6, 6:7 (3:7). Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут.

В 1/2 финала Матос и Мело сыграют с Садио Думбия и Юго Нис (Франция/Монако).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Рафаэл Матос/Марселу Мело (Бразилия, 8) — Карен Хачанов/Джованни Мпетши Перрикар (Россия/Франция) — 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Карен Хачанов
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