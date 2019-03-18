Хачанов и Медведев узнали потенциальных соперников по второму кругу Miami Open

В Майами состоялась жеребьевка турнира серии "Мастерс" Miami Open. Своих соперников узнали Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Четвертьфиналист Индиан-Уэллса Хачанов, "посеянный" под 10-м номером, в своем первом матче сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и австралийцем Джорданом Томпсоном. Соперник Медведева определится во встрече Адриана Маннарино и Альяжа Бедене.

В третьем круге Хачанов может сыграть с Григором Димитровым, а Медведев – с Диего Шварцманом. Потенциальным соперником Даниила по четвертому кругу стал Роджер Федерер. Четвертый "сеяный" начнет выступление на турнире поединком либо с Мэттью Эбденом, либо с кем-то из квалифаев.

Триумфатор турнира в Индиан-Уэллсе Доминик Тим ждет сильнейшего в матче Хуберт Хуркач - Маттео Берреттини.