Хачанов и Медведев узнали потенциальных соперников на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира серии "Мастерс" – BNP Paribas Open. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев, "посеянные" под 12-м и 14-м номерами соответственно вступят в борьбу со второго круга. Соперник Хачанова определиться во встрече ветеранов Томаша Бердыха и Фелисиано Лопеса. А Медведев сыграет с сильнейшим в паре Маккензи Макдональд (США) – Жоау Соуза (Португалия). 12-й "сеяный" в третьем круге может выйти на испанца Пабло Карреньо Бусту, а в четвертом – на Джона Изнера. Потенциальные "сеяные" соперники 14-й ракетки турнира Давид Гоффен и Рафаэль Надаль.

Первый соперник лидера рейтинга ATP Новака Джоковича определится во встрече двух квалифаев, а Надаль начнет выступление на турнире матчем с победителем поединка между американцем Джаредом Дональдсоном и кем-то из прошедших отборочный турнир. Роджер Федерер, который на прошлой неделе в Дубае завоевал свой 100-й титул, начнет выступление во втором круге встретится либо с немцем Петером Гойовчиком, либо с итальянцем Андреасом Сеппи. Третий "сеяный" Александр Зверев может сыграть со своим старшим братом Мишей.