Хачанов и Лопес вышли во второй круг парного турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов в паре с Марком Лопесом из Испании пробились в следующий круг турнира в Риме, обыграв уругвайца Пабло Куэваса и аргентинца Хуана Мартина Дель Потро – 3:6, 7:6 (7:3), 13:11.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Марк Лопес (Россия/Испания) – Пабло Куэвас/Хуан Мартин Дель Потро (Уругвай/Аргентина) – 3:6, 7:6 (7:3), 13:11