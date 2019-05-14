Хачанов и Лопес вышли во второй круг парного турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов в паре с Марком Лопесом из Испании пробились в следующий круг турнира в Риме, обыграв уругвайца Пабло Куэваса и аргентинца Хуана Мартина Дель Потро – 3:6, 7:6 (7:3), 13:11.
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Марк Лопес (Россия/Испания) – Пабло Куэвас/Хуан Мартин Дель Потро (Уругвай/Аргентина) – 3:6, 7:6 (7:3), 13:11
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