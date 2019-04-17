Хачанов и Лопес проиграли во втором круге парного турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов в паре с Фелисиано Лопесом из Испании проиграл во втором круге парного турнира в Монте-Карло хорватскому дуэту Никола Мектич/Франко Скугор – 6:3, 3:6, 4:10.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Никола Мектич/Франко Скугор (Хорватия, 7) – Карен Хачанов/Фелисиано Лопес (Россия/Испания) – 3:6, 6:3, 10:4
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