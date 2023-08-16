Хачанов и Хаасе не смогли выйти в четвертьфинал парного «мастерса» в Цинциннати
Россиянин Карен Хачанов и нидерландец Робин Хаасе проиграли дуэту Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) во втором круге парного «мастерса» в Цинциннати (США) — 1:6, 4:6.
Ранее Хачанов снялся с турнира ATP-1000 в одиночном разряде.
Додиг и Крайчей за выход в полуфинал встретятся с победителем матча Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 2) — Робин Хаасе/Карен Хачанов (Нидерланды/Россия) — 6:1, 6:4
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