Хачанов и Фритц вышли в четвертьфинал турнира в Лондоне
Российский теннисист Карен Хачанов и американец Тейлор Фритц в 1/8 финала парного турнира в Лондоне обыграли аргентинцев Франсиско Черундоло и Томаса Этчеверри.
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4. На счету победителей 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Хачанов и Фритц встретятся с парой Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия).
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Тэйлор Фритц/Карен Хачанов (США/Россия) — Франсиско Черундоло/Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 6:4
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