Хачанов и Бублик в январе сыграют на выставочном турнире в Коойонге

Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в выставочном турнире в Коойонге.

Среди мужчин на соревнования также заявились представитель Казахстана Александр Бублик, хорват Марин Чилич, поляк Хуберт Хуркач, итальянцы Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини, американец Лернер Тин и Чжичжэнь Чжан из Китая.

Среди женщин участие подтвердили хорватка Донна Векич и Даниэла Гантухова из Словакии.

Выставочный турнир в Коойонге состоится с 13 по 15 января перед стартом Australian Open.