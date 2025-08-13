Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

13 августа, 01:02

Хачанов обыграл Бруксби в третьем круге турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Россиянин Карен Хачанов победил американца Дженсона Бруксби в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 24 минут. Хачанов за игру сделал 2 эйса и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. У Бруксби — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).

Карен Хачанов.Хачанов вернулся в топ-10. У Карена — большой прогресс благодаря успехам в Цинциннати

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 14) — Дженсон Бруксби (США, WC) — 6:3, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Карен Хачанов
Читайте также
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Уголовное дело возбуждено после незаконного лишения свободы женщины в Первоуральске
Индиец потерял 18 родственников в результате ДТП в Саудовской Аравии
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Zohr Vad

    Игра идёт! Рейтинг ростёт! Денежки капают!!!

    13.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо

    13.08.2025

  • Кот-матрос

    Уже после 1-го сета было понятно, что Бруксби не соперник нынешнему Карену, много ошибался. А Карена с возвращением в 10-ку!

    13.08.2025

  • Алехандрохорс

    Отличная новость с утра. Карен просто лучше и класснее. Рвется он в ТОП-8. (Постучал по дереву)

    13.08.2025

  • nikola mozaev

    На заре своей карьеры Бруксби подавал большие надежды, но в силу многих обстоятельств не сложилось. На сегодня Карен выше уровнем, что и подтвердил уверенной победой.

    13.08.2025

  • AlexBabel

    Браво, Карен! Дави звёздно-полоссатых...:stuck_out_tongue_closed_eyes:

    13.08.2025

  • Sinaron

    Молодец Карен, но Бруксби сегодня был вообще никакой.

    13.08.2025

  • Иван Л.

    Да без вариантов в общем-то. Как и положено с таким соперником. Хорош, Карен! Дальше Зверь опять, видимо

    13.08.2025

    • Алькарас вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати

    Матч Зверева с Накашимой был прерван из-за грозы

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости