Хачанов обыграл Бруксби в третьем круге турнира в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов победил американца Дженсона Бруксби в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 24 минут. Хачанов за игру сделал 2 эйса и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. У Бруксби — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 14) — Дженсон Бруксби (США, WC) — 6:3, 6:3