Губерниев: «Синнер — допингист, но он грамотно выстраивает защиту»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дисквалифицировать первую ракетку мира из Италии Янника Синнера на три месяца.

В августе 2024 года стало известно, что в марте итальянец сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Синнер был оправдан, так как сумел доказать, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

«Здесь можно завидовать Синнеру. Безусловно, он допингист, но его команда блестяще работает в юридическом поле, в медийном поле, во внесоревновательном поле», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

23-летний итальянец был дисквалифицирован на срок 9 февраля по 4 мая 2025 года.