Грузинский теннисист Басилашвили подозревается в договорном матче

Антикоррупционное бюро ATP (ITIA) начало расследование против грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, сообщает vseprosport.ru.

По данным источника, ITIA расследует участие Басилашвили в договорном матче в 2016 году. Расследование проходит в нескольких странах, и ожидается, что комиссия закончит свою работу в ближайшее время.

В случае подтверждения факта договорного мачта спортсмену грозит временная или пожизненная дисквалификация.

29-летний Николоз Басилашвили находится в данный момент на 21-м месте в рейтинге ATP. Имеет пять побед в различных турнирах ATP. Также он является первой ракеткой Грузии.