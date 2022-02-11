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11 февраля, 23:32

Грузинский теннисист Басилашвили подозревается в договорном матче

Евгений Петров
Корреспондент
Николоз Басилашвили.
Фото Getty Images

Антикоррупционное бюро ATP (ITIA) начало расследование против грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, сообщает vseprosport.ru.

По данным источника, ITIA расследует участие Басилашвили в договорном матче в 2016 году. Расследование проходит в нескольких странах, и ожидается, что комиссия закончит свою работу в ближайшее время.

В случае подтверждения факта договорного мачта спортсмену грозит временная или пожизненная дисквалификация.

29-летний Николоз Басилашвили находится в данный момент на 21-м месте в рейтинге ATP. Имеет пять побед в различных турнирах ATP. Также он является первой ракеткой Грузии.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/02/11/antikorrupcionnoe-bjuro-nachalo-rassledovanie-protiv-nikoloza-basilashvili
Теннис
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