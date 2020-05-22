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Гроза Федерера и Надаля. Новаку Джоковичу — 33

13:42
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Сегодня, 22 мая, 33-й день рождения отмечает 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович. По этому показателю он уступает только двум другим представителям «Большой тройки» — швейцарцу Роджеру Федереру (20) и испанцу Рафаэлю Надалю (19).

Из семи последних турниров «Большого шлема» серб выиграл четыре. В том числе, Australian Open-2020 — последние проведенные соревнования этого ранга.

Джокович — пеервый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров АТР серии «Мастерс».

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