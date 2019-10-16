Опубликован презентационный ролик Кубка Дэвиса, в котором приняли участие многие звезды мирового спорта. Среди них — Антуан Гризманн, Андреас Иньеста, Поу Газоль, Елена Исинбаева, Уэйн Гретцки, Рафаэль Надаль и Карен Хачанов.

? All to be Champions ?



Get ready for the World Cup of Tennis ??#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/BF8x7RNacE — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) October 16, 2019

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проводиться в новом формате: 18 сильнейших команд разыграют трофей в течение недели — с 18 по 24 ноября в Мадриде. Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006).

Предполагается, что Россию представят Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев,