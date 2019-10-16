Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    ATP

Гризманн, Исинбаева, Гретцки и Хачанов — в анонсирующем ролике Кубка Дэвиса

19:25
Теги:

Опубликован презентационный ролик Кубка Дэвиса, в котором приняли участие многие звезды мирового спорта. Среди них — Антуан Гризманн, Андреас Иньеста, Поу Газоль, Елена Исинбаева, Уэйн Гретцки, Рафаэль Надаль и Карен Хачанов.

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проводиться в новом формате: 18 сильнейших команд разыграют трофей в течение недели — с 18 по 24 ноября в Мадриде. Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006).

Предполагается, что Россию представят Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев,

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир